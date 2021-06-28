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Общество

28 июня, 20:00

"Спорная территория": "спасение или заточение?"

общество видео Алиса Муравьева

Алевтина с мужем устали от угроз соседей, которые пишут на них жалобы в разные инстанции. А все из-за пяти собак, которые громко лают и распространяют невыносимый запах на весь подъезд.

У собаководов временные трудности, и они не могут даже починить машину, чтобы увезти питомцев на дачу. Но соседи войти в их положение не хотят – говорят, что устали терпеть псарню в доме. Да и собак, по их словам, жалко: их совсем не выгуливают и держат к клетках.

Алевтине и ее семье грозит выселение из муниципальной квартиры, если не договорится с недовольными соседями. Об этом – в программе "Спорная территория".

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Программа: Спорная территория

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