"Спорная территория": "парк без границ"

Жители Лефортова решили организовать на территории исторического парка зоны активного отдыха для разных возрастов населения. Земля под парком якобы никому не принадлежит и по всем документам юридически бесхозная.

Активисты пригласили дружественное архитектурное бюро помочь организовать пространство в соответствии с пожеланиями жителей. Но их планам помешала местная управляющая компания, фитнес-клуб и теннисная школа.

Чтобы проект воплотился в жизнь, им придется освободить часть территории, подвинув свои заборы и убрав парковку. Об этом – в программе "Спорная территория".