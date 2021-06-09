"Спорная территория": "заборные войны"

Металлический забор стал границей двух соседних домов. Он отгородил жителей 6-го дома по улице Константина Симонова от сквера и детского сада. Кроме того, многие боятся, что спецтранспорт не сможет вовремя прийти на помощь в случае пожара.

Активисты протестуют против дальнейшего возведения забора. Но председатель ЖСК "Каштаны" держит оборону. Она пытается доказать, что забор проходит по территории, принадлежащей кооперативу, и соседи не имеют права возмущаться. Об этом – в программе "Спорная территория".