"Спорная территория": "незваные управляющие"

Москвичи обвиняют обслуживающую компанию "Брестроп" в рейдерском захвате управления жилыми домами, один из них – ЖК "Яуза-парк". Ранее эксплуатацией комплекса занималась УК с одноименным названием, которую местные выбрали на общем собрании.

Однако недавно конкуренты заявили свои права на обслуживание и попытались ночью прорваться на территорию ЖК. По словам местных жителей, неизвестные люди сломали шлагбаум и попытались захватить будку охраны. Чем закончилась потасовка и кто сейчас управляет домом? Об этом – в программе "Спорная территория".