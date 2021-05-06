"Спорная территория": "выгоняют из дома"

06 мая, 20:00
Семейная драма разворачивается в доме по Новопеределкинской улице – там отец и его взрослый сын пытаются поделить трехкомнатную квартиру.
Пенсионер Николай Борейко предложил разменять или продать жилплощадь, чтобы обеспечить своих двух наследников отдельными квадратными метрами. Однако 35-летнего Никиту Борейко это предложение не устроило, он хочет получить либо всю квартиру, либо ее большую часть, так как планирует обзавестись с женой потомством. Вот только по медицинским показаниям сделать это у них пока не получается.
Не дожидаясь внуков, Николай выселил невестку из трешки через суд. Теперь между всеми членами большой семьи царит едва ли не кровная вражда. Смогут ли они найти общий язык и кому достанутся квадратный метры? Об этом – в программе "Спорная территория".
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