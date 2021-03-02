"Спорная территория": "сквозное движение"

Улица Синявинская в небольшом частном секторе Москвы стала спасительной для многих, но только не для ее жителей. Каждый день с 7 до 9 утра у домов организовывается безостановочный поток машин – водители срезают путь, объезжают заторы на Ленинградском шоссе.

Некоторые автолюбители сами находят удобный проезд, некоторых сюда приводит навигатор. К вечеру количество машин опять увеличивается. Местные хотят добиться установки одностороннего движения. Они уверены, что это должно решить проблему. Об этом – в программе "Спорная территория".