"Спорная территория": "горячий душ"

Наталья Мельникова впервые в жизни увидела тропический дождь в своей двухкомнатной квартире на 9-м этаже. Потоки грязной горячей воды лились с потолка и просачивались до нижних этажей. Электричество замкнуло, техника начала дымиться от попадания воды, компьютер искрил.

В УК объяснили, что на чердаке лопнул расширительный бак ГВС. Но капремонт был проведен в доме всего год назад, и "Жилищник" принял работы. Местные жители считают, что все дело в неправильном монтаже бака. Об этом – в программе "Спорная территория".