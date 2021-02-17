"Спорная территория": "нехорошая квартира"

Надежда вынуждена просыпаться и засыпать под лай собак, а также регулярно отмывать пол и стены от собачьей мочи, которая сочится с потолка. Женщина подозревает, что соседка сверху устроила у себя передержку.

Сколько именно животных там находится, точно никто не знает, но побывавшие внутри утверждают, что собак много, некоторые сидят в тесных клетках и сильно истощены. Их якобы даже не выгуливают.

Хозяйка злополучной квартиры уверена, что у нее все в полном порядке и никакие нормы она не нарушает, а соседи просто клевещут на нее. Об этом – в программе "Спорная территория".