"Спорная территория": "спорный магазин"

Продуктовый магазин в жилом доме – тема, которая не обходится без скандала. На Фрунзенской набережной открытие "ВкусВилла" приветствуют не все жители. Представители магазина, по их словам, не согласовали открытие торговой точки с собственниками и отказываются показывать документацию.

Для такого магазина, якобы, нет достаточного пространства для разгрузки товара, мусор уже не вывозится, установка промышленной вентиляции портит фасад здания. Другая часть жителей дома считает, что они и так не избалованы супермаркетами, а магазин в шаговой доступности очень удобен. Об этом – в программе "Спорная территория".