"Спорная территория": "гости в своем дворе"

Жители пяти домов в районе Северное Тушино уже 4 года ссорятся по поводу установки шлагбаумов в своем дворе. Сквозной проезд в нем всегда забит автомобилями посторонних. Квартал расположен у станции метро "Сходненская", поэтому "чужаки" повадились бросать свои машины прямо под окнами местных жителей.

Уже установленные ограничители движения спасают только два дома внутри квартала, а жителям трех других многоэтажек приходится лавировать между припаркованными на тротуаре машинами.

Почему установка шлагбаумов стала камнем преткновения в этом дворе? Об этом – в программе "Спорная территория".