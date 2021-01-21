"Спорная территория": "беспокойный двор"

Лариса возмущена поведением новых соседей и даже побаивается их. Это постояльцы хостела, который расположился в доме на Нижней Сыромятнической улице.

Лариса считает, что распитие алкоголя, уличные бои и громкое общение ночью – не самые лучшие условия для сна и отдыха. Жители уверены, хостел в доме существует незаконно. Они вызывают полицию каждую неделю, но ситуация от этого не меняется.

Администрация мини-гостиницы обещает уладить конфликт и провести беседу с постояльцами, но закрывать бизнес не собирается. Об этом – в программе "Спорная территория".