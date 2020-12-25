"Спорная территория": "из-под земли достанем"

Олеся – вдова известного художника Сергея Заграевского. С начала этого месяца она и ее дети потеряли покой и сон. Компания "Русский сувенир", владеющая частью подвала в их доме, сдает помещения в аренду. Арендаторы шумят и курят под окнами, а еще создают серьезную проблему с парковкой во дворе.

К тому же часть окна в квартире Ольги перекрыта козырьком, построенным над дверью компании. Хозяин "Русского сувенира" уверен, раз он купил помещение, то может делать все, что угодно. Об этом – в программе "Спорная территория".