"Спорная территория": "несладкая жизнь"

Жители дома на Южнобутовской улице, Ольга и ее соседи, уже не первый год сходят с ума от изматывающего круглосуточного гула, исходящего из здания напротив. А все потому, что два года назад там открылась пекарня, но хозяин так и не сделал правильную вытяжку.

Гул слышен даже на верхних этажах. Соседи жалуются – приходится жить с постоянно закрытыми окнами. Не раз обращались к владельцу пекарни с претензиями. Он обещал поставить специальные ограничители звука, но так ничего и не сделал. Об этом – в программе "Спорная территория".