"Спорная территория": "мини-отель – много проблем"

Жители девятиэтажки в Рязанском районе потеряли покой. Уже несколько лет их в страхе держат соседи – постояльцы хостела, который расположился на первом этаже дома. Якобы они шумят и пьют спиртное под окнами, к тому же пристают к местным.

Один из жителей Михаил Моисеев беспокоится о безопасности своей семьи. Вместе с соседями он объявил войну незваным гостям.

Но руководство хостела считает, это борьба не с нарушителями порядка, а с их бизнесом. Якобы москвичи просто не любят приезжих. Кто дал разрешение на открытие мини-гостиницы в жилом доме? Об этом – в программе "Спорная территория".