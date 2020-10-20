"Спорная территория": "дело нечистое"

Екатерина Иванова вместе с детьми недавно переехала в новостройку на Олонецкой улице. И каково же было удивление новоселов, когда они обнаружили под своими окнами автомойку. Шум и грязь от машин стекают едва ли не во двор, жалуются местные. Они требуют закрыть сервис.

Однако хозяин бизнеса возмущен не меньше: по его словам, автомойка на этом месте работает 15 лет, а дом построили всего год назад. Кто выбирал место под застройку и почему не предупредили покупателей квартир о таком соседстве? Об этом – в программе "Спорная территория".