"Спорная территория": "будущее "Тишинки"

Жители квартир, чьи окна выходят во двор ТВК "Тишинка" с его магазинами и ресторанами, отчаялись добиться тишины и чистоты под своими окнами. Вместо того, чтобы следовать недавно подписанному протоколу достигнутых соглашений между жителями и коммерсантами об устранении грязи и шума, бизнесмены решили добиться от местной администрации согласования на открытие новых ресторанных площадок.

Жители против такого развития дел, требуют от участников сначала удовлетворить претензии страдающих от шума и мусора жильцов. Иначе они выступят против открытия по соседству новых источников головной боли. Подробнее – в программе "Спорная территория".