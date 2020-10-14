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Общество

20:00

"Спорная территория": "ресторан поперек горла"

общество видео Алиса Муравьева

Жители дома на Енисейской улице устали жаловаться на ресторан, находящийся в нескольких метрах от их окон. Мощные вытяжки и вентиляция, по словам местных, сводят с ума и днем, и ночью. Также все запахи и гарь от приготовления пищи проникают в квартиры жителей.

Обращения к руководству ресторана не принесло плодов – они не слышат жителей и не собираются ничего менять. Ведь, скорее всего, им придется серьезно заняться ремонтом оборудования систем вытяжек и вентиляции или даже поменять их целиком.

Но как быть жильцам, которые не могут спокойно находиться в собственной квартире? Об этом – в программе "Спорная территория".

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Программа: Спорная территория

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