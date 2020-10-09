"Спорная территория": "кто тут наследник?"

Бывшего преподавателя МГУ, дочку советского военачальника адмирала Смирнова выселяет из квартиры "рейдер". Так Наталья Смирнова называет внезапно объявившегося наследника на трешку в районе Марьина роща.

Якобы внебрачный сын мужа пенсионерки никогда не общался с отцом и даже не был в гостях у семейства. А после его смерти заявил свои права на квартиру. Пришел с товарищами и заселился в одну из комнат.

С этого момента жизнь Натальи Николаевны превратилась в настоящий кошмар. Что делать, если родственники выселяют? Об этом – в программе "Спорная территория".