"Спорная территория": "пропишите меня немедленно"

Жилой комплекс "Хедлайнер" в Пресненском районе оказался в центре скандала. Новостройка бизнес-класса уже год как заселена, но по факту на кадастровой карте ее не существует.

По словам жителей, Росреестр не ставит дом на учет из-за ошибок застройщика. И теперь около 100 семей не могут прописаться, отдать детей в школу и прикрепиться к поликлиникам.

В свою очередь, группа строительных компаний "Кортрос" просит местных потерпеть, ведь это в их интересах – застройщик увеличил площади квартир, поэтому и возникли трудности с оформлением бумаг.

Когда жители смогут почувствовать себя полноценными хозяевами в своем доме? Об этом – в программе "Спорная территория".