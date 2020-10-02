"Спорная территория": "мусорный бизнес"

Во дворе дома на улице Россошанской около года назад установили большой контейнер для строительного мусора. Жители жалуются, что от него сплошные беды: шум и ужасный запах, который заполняет квартиры даже на верхних этажах. Местные утверждают, что в бак сбрасывают тухлые овощи из магазина.

А дворники, по словам жителей, делают на контейнере свой бизнес: собирают деньги за прием габаритного мусора. Коммунальщики уверяют, что контейнер установлен по правилам и перемещать его некуда. Об этом – в программе "Спорная территория".