"Спорная территория": "кошачье царство"

Несколько месяцев Карен подкармливал бездомных кошек во дворе своего дома на Кутузовском проспекте, пока ему в голову не пришла идея построить кошачий хостел. В сквере за многоэтажкой он соорудил сарай на пожертвования сердобольных старушек.

Однако соседи не оценили широкий жест и заявили, что якобы Карен задумал дело не благое, а коммерческое: решил устроить бизнес на котах и собирается их разводить в своем приюте, который ни с кем не согласовал. Они требуют снести самострой. Подробнее – в программе "Спорная территория".