"Спорная территория": "главный по шлагбаумам"

В один из дворов на Краснохолмской набережной не могут попасть ни скорая, ни городские службы, ни даже некоторые жители дома. По их словам, шлагбаум открывается только для избранных, а точнее для тех, кто готов платить по завышенному тарифу за его обслуживание.

С таким положением дел категорически не согласен один из жителей многоэтажки Семен. По его словам, деньги собирает некий Олег Шумилов, который считает себя хозяином подъемников.

В свою очередь, тот обвиняет Семена в попытке рейдерского захвата шлагбаумов. Конфликт на спорной территории перерос в драку. Об этом – в программе "Спорная территория".

