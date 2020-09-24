"Спорная территория": "эхо нашего двора"

В жилом комплексе "Рассказово" застройщик устроил настоящий цирк под окнами. Местные жители жалуются на скейтплощадку, которая появилась во дворе вместо детской.

Покупатели квартир не оценили акробатические номера и шум днями напролет. Они уверены, что девелопер "Цезарь групп" обманул их с обещаниями о спокойной жизни. К тому же сама площадка якобы не отвечает требованиям безопасности. Об этом – в программе "Спорная территория".