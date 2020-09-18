"Спорная территория": "потоп из нечистот"

Однажды на дачу Екатерине Ивановне позвонил сосед снизу: "Срочно приезжайте, Вы меня топите!". Если бы это был обычный потоп, то его бы пенсионерка еще выдержала.

Но то, что она застала в своей квартире, вызвало у женщины шок. Ванна, раковина и даже кухонная мойка – все затоплено нечистотами.

Кто виноват в зловонной катастрофе: "Жилищник" или сама хозяйка квартиры? Отвечать не собирается ни одна из сторон спора. Подробнее – в программе.