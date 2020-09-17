"Спорная территория": "магазин вместо детсада"

Квартиры класса комфорт "плюс" в новостройке на бульваре Яна Райниса раскупили быстро. Собственникам был обещан тихий, закрытый двор с уютными площадками для отдыха. Одна из них должна быть построена специально для детского сада, который откроется на первом этаже.

Однако неожиданно концепция изменилась. Вместо детского сада – магазин "Пятерочка". С этого началось противостояние жителей и владельца первого этажа. Подробнее – в программе "Спорная территория".