"Специальный репортаж": Территорию ЗИЛа превратят в московскую Венецию

Завод имени Лихачева, а проще - ЗИЛ - называют кусочком советского прошлого в меняющейся Москве. Огромная территория с полуразвалившимися производственными зданиями сегодня больше подходит для кинорежиссеров, снимающих фильмы о СССР, а не для завода, где могла бы производиться современная продукция. Согласно проекту развития территории ЗИЛа, облик этого старого уголка Москвы изменится достаточно сильно, но дух эпохи здесь постараются сохранить