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11 апреля 2012, 13:38

"Специальный репортаж": Территорию ЗИЛа превратят в московскую Венецию

Завод имени Лихачева, а проще - ЗИЛ - называют кусочком советского прошлого в меняющейся Москве. Огромная территория с полуразвалившимися производственными зданиями сегодня больше подходит для кинорежиссеров, снимающих фильмы о СССР, а не для завода, где могла бы производиться современная продукция. Согласно проекту развития территории ЗИЛа, облик этого старого уголка Москвы изменится достаточно сильно, но дух эпохи здесь постараются сохранить
Сюжет: Реновация московских промзон
Программа: Спецреп
ЗИЛ специальный репортаж программы Олеся Матвеева архив

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