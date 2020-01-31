"Спорная территория": "черная передержка"

Где собаке лучше: на улице, где она рискует съесть отравленную колбасу, попасть под машину или быть избитой случайными прохожими, или дома у тех, кто за деньги или бесплатно готов приютить любое живое существо? На первый взгляд, ответ очевиден – дома. Даже если кормят редко, условия не хороши и не заботятся о прививках.

За что отвечают добрые люди, которые распахивают двери своих квартир и загородных домов для большого числа бездомных животных? А если в такой "передержке" животное оставил на время сам хозяин, чего он может требовать от такого "домашнего приюта"? И кто ответит за болезни и увечья животных, когда "сдавали" здорового, а "забирают" больного? Об этом – в программе "Спорная территория".