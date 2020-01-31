Участок Некрасовской линии закрыли с 17 по 19 февраля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

31 января 2020, 19:50

Общество

"Спорная территория": "черная передержка"

"Спорная территория": "черная передержка"

"Москва и мир": хроники вируса и обратный отсчет

"Москва и мир": новая поликлиника и хроники вируса

Во Внуково начали празднование 75-летия Победы в ВОВ

Власти Москвы не планируют отменять мероприятия из-за коронавируса

Больные коронавирусом в России госпитализированы

"Москва и мир": дело сестер Хачатурян и обратный отсчет

Сестры Михаила Хачатуряна обвинили его дочерей в клевете и убийстве

Россия ограничивает авиасообщение с Китаем с 1 февраля

Два первых случая коронавируса выявили в РФ

Где собаке лучше: на улице, где она рискует съесть отравленную колбасу, попасть под машину или быть избитой случайными прохожими, или дома у тех, кто за деньги или бесплатно готов приютить любое живое существо? На первый взгляд, ответ очевиден – дома. Даже если кормят редко, условия не хороши и не заботятся о прививках.

За что отвечают добрые люди, которые распахивают двери своих квартир и загородных домов для большого числа бездомных животных? А если в такой "передержке" животное оставил на время сам хозяин, чего он может требовать от такого "домашнего приюта"? И кто ответит за болезни и увечья животных, когда "сдавали" здорового, а "забирают" больного? Об этом – в программе "Спорная территория".

Читайте также
Программа: Спорная территория
общество животные видео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика