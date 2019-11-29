"Спорная территория": "навязчивый блюз"

Жильцы коммунальной квартиры дома 4 по улице Садовой-Самотечной уже 20 лет вынуждены каждые выходные слушать громкие концерты. В подвале их дома, прямо под жилыми комнатами, расположен старейший блюзовый клуб столицы. И жить здесь невозможно, и продать такое жилье нереально.

В итоге жители вынуждены кочевать по съемным квартирам. Администрация клуба разводит руками – нарушений нет, концерты заканчиваются до 23:00 и не превышают нормативов по шуму. Местные уверены, клуб держится на взятках нужным инстанциям. Подробнее – в программе "Спорная территория".