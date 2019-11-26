"Спорная территория": "трещит по швам"

Жители дома № 4 на улице Садовой города Королев боятся, что старое здание советской постройки вот-вот рухнет. Сквозная трещина от фундамента до кровли на доме, по словам его обитателей, появилась из-за устройства магазина на первом этаже.

При ремонте были снесены все перегородки, а в несущей стене сделали отдельный вход. Управляющая компания уверяет, все документы в порядке, администрация Королева согласовала открытие здесь магазина, перевод квадратных метров из жилого в нежилой фонд.

Трещину на стене работники УК просто закрасили белой краской. Подробнее – в программе "Специальный репортаж".