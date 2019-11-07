"Спорная территория": "отстойник" вместо парковки

Автотехцентр на улице Викторенко незаконно использует прилегающую территорию для хранения аварийных автомобилей, многие из которых не могут передвигаться своим ходом. На это жалуются москвичи, живущие по соседству. Учитывая нехватку парковочных мест, это их особенно раздражает.

Долгие месяцы на стоянке лежат детали старых авто, за территорией никто не следит. Кладбище автомобилей привлекает маргиналов. Некоторые аварийные автомобили занимают даже места для инвалидов. Автоцентр считает эту площадку своей по праву и не собирается делиться с соседями. Подробнее – в программе "Спорная территория".