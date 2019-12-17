"Прямо и сейчас": "наступает тень"

Психологи предупреждают жителей столицы, о том, что эта неделя может оказаться самой опасной и депрессивной в 2019 году. Сейчас световой день в Москве составляет, судя по календарю всего 7 часов 2 минуты. Так вот сонливость и вялость в течении дня, говорят врачи, мы чувствуем скорее не из-за авитаминоза, а из-за сбоя в гормональном цикле.

Все дело в том, что летом, еще до нашего пробуждения, солнце активирует фоторецепторы в сетчатке глаза, и определенные клетки запускают в вашем организме реакции, которые позволяют просыпаться и чувствовать себя бодрым и отдохнувшим. Действительно ли наше здоровье, настроение и работоспособность напрямую зависят от света? Об этом – в программе "Прямо и сейчас".