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11 декабря 2019, 16:00

Общество

"Прямо и сейчас": "вы заминированы"

"Прямо и сейчас": "вы заминированы"

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"Уважаемые посетители, просьба покинуть помещение!" – такие сообщения за последние две недели услышали сотни тысяч москвичей и жителей Петербурга. Торговые центры, суды, школы и даже детские сады – всем пришлось срочно покинуть помещения из-за угрозы взрыва.

Волна подобных сообщений с угрозами началась еще с 28 ноября. Только за 9 декабря в Москве число эвакуированных перевалило за сто тысяч человек. Об этом – в программе "Прямо и сейчас".

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