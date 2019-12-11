"Прямо и сейчас": "вы заминированы"

"Уважаемые посетители, просьба покинуть помещение!" – такие сообщения за последние две недели услышали сотни тысяч москвичей и жителей Петербурга. Торговые центры, суды, школы и даже детские сады – всем пришлось срочно покинуть помещения из-за угрозы взрыва.

Волна подобных сообщений с угрозами началась еще с 28 ноября. Только за 9 декабря в Москве число эвакуированных перевалило за сто тысяч человек. Об этом – в программе "Прямо и сейчас".