"Прямо и сейчас": в столице официально закрылся киноцентр "Соловей"

"Великий Диктатор" Чарли Чаплина стал последним фильмом, который показали на большом экране в киноцентре "Соловей" на Красной Пресне. Один из самых крупных кинотеатров Восточной Европы решено снести.

Вопрос о сносе решали не один месяц, москвичи были против. Зданию даже предлагалось присвоить статус объекта культурного наследия, однако по закону, это было невозможно. У застройщика были все разрешающие документы, которые ему выдали почти 10 лет назад.

Кто принял такое решение и почему? Кинокритики и урбанисты обсудили громкую историю киноцентра в программе "Прямо и сейчас".