"Прямо и сейчас": люди, победившие рак, страдают от фобий

Вылечить рак легче, чем вредные привычки и слабости. Так говорят участники проекта благотворительного фонда Константина Хабенского. У кампании есть два хэштега: #Этонелечится и #Раклечится. Ее цель – поддержать людей с онкологией и победить канцерофобию – боязнь онкозаболеваний.

В Москве проходит пресс-конференция, которую проводит сам актер и его сподвижники. Также в ней участвуют психолог и онколог. Корреспонденту телеканала Москва 24 удалось пообщаться с людьми, победившими рак.

Согласно исследованиям, 59% опрошенных россиян являются канцерофобами. Может быть, тогда не стоит привлекать такое внимание к проблеме рака? Об этом – в программе "Прямо и сейчас".