"Прямо и сейчас": "право на смерть"

Эвтаназия – пожалуй, одна из самых спорных медицинский процедур. Это практика прекращения жизни человека, который страдает неизлечимым заболеванием и испытывает из-за этого невыносимые муки, по его же просьбе. Она может стать легальной в России, если этого захочет народ.

Телеканал Москва 24 связался с девушкой, которая страдает биполярным расстройством и уверена, что болезнь мешает жить не только ей, но и ее близким. Она отказалась говорить на камеру, показывать лицо и даже попросила изменить голос. Девушка буквально мечтает об эвтаназии. Подробнее – в программе "Прямо и сейчас".