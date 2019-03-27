"Прямо и сейчас": в Москве задержали экс-министра Михаила Абызова

В Москве задержали Михаила Абызова. Его подозревают в создании организованного преступного сообщества и хищении четырех миллиардов рублей. При этом бывший чиновник входит в список богатейших людей России, его состояние исчисляется сотнями миллионов долларов.

Чем занимался экс-министр и какое наказание ему грозит? Об этом – в программе "Прямо и сейчас".