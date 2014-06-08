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08 июня 2014, 11:00

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"Афиша": В прокат вышла комедия Джона Фавро "Повар на колесах"

"Афиша": В прокат вышла комедия Джона Фавро "Повар на колесах"

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В столичный прокат вышла комедия "Повар на колесах", сценаристом, режиссером, продюсером и исполнителем главной роли которого выступил Джон Фавро. Также в фильме снялись: Скарлетт Йоханссон, Роберт Дауни младший, София Вергара и Дастин Хоффман. В центре сюжета - шеф-повар Карл Каспер, который сутками пропадает в интернете, где пререкается с кулинарными критиками и посетителями ресторана, ругающими его стряпню.
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