"Афиша": В "Лужниках" состоится открытие летнего сезона

Если вы давно хотите заняться каким-нибудь видом городского спорта, но не можете определиться с выбором, отправляйтесь 1 мая в "Лужники" на "Открытие летнего сезона". В его рамках пройдет большой фестиваль, на котором можно будет и посмотреть на профессионалов, и попробоваться самому. В программе заявлены дисциплины от минифутбола и уличного баскетбола, до воркаута и дрифтинга. Посетителей ждут два десятка интерактивных площадок, показательные выступления, рыцарский турнир, семейные эстафеты и даже бассейн. А для любителей русского рэпа - шестичасовой концерт.