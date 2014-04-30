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30 апреля 2014, 10:30

Культура

"Афиша": В "Лужниках" состоится открытие летнего сезона

"Афиша": В "Лужниках" состоится открытие летнего сезона

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Если вы давно хотите заняться каким-нибудь видом городского спорта, но не можете определиться с выбором, отправляйтесь 1 мая в "Лужники" на "Открытие летнего сезона". В его рамках пройдет большой фестиваль, на котором можно будет и посмотреть на профессионалов, и попробоваться самому. В программе заявлены дисциплины от минифутбола и уличного баскетбола, до воркаута и дрифтинга. Посетителей ждут два десятка интерактивных площадок, показательные выступления, рыцарский турнир, семейные эстафеты и даже бассейн. А для любителей русского рэпа - шестичасовой концерт.
Программа: Афиша
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