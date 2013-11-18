"Афиша": Работы художников из России и США покажут в "Галерее 21"

Современное искусство выбралось за пределы Третьего транспортного кольца. "Галерея 21", которая поддерживает молодых отечественных художников, расширяет формат и переезжает в новое пространство - в Центр современного искусства "Сокол". На днях там открылась выставка "Игра света", объединившая в одном проекте русских и американских художников.