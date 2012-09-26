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Новости

26 сентября 2012, 09:16

"Афиша": Лидеры кинопроката, театральные премьеры и концерты

"Афиша": Лидеры кинопроката, театральные премьеры и концерты

"Афиша": в Москве покажут фильм "Доля Ангелов" и шоу фламенко

"Афиша": концерт Plaistow и фестиваль "Театральный Seasons"

"Афиша": театральная премьера, два концерта и выставка в ЦДХ

"Афиша": концерт, театр, мастер-классы для детей и кинопремьера

"Афиша": Кинопрокат, две премьеры, фестиваль, книга и туризм

"Афиша": Два концерта, театральный сезон, кинокомедия и лекция

"Афиша": Театральный сезон, два концерта и кинопремьера

"Афиша": "Таланты и покойники" и концерт Scissor Sisters

"Афиша": Концерт "GusGus" и фестиваль "Музейный гид"

Сколько денег собрала первая тройка лидеров проката в российских кинотеатрах - "Обитель зла: Возмездие", "Судья Дредд" в 3D, российская кинолента "Орда".

В Москве начался новый сезон межмузейных путешествий для всей семьи. В мероприятии участвуют 20 музеев. Сезон продлится до 11 ноября.

В Театре Наций состоится премьера спектакля "Женихи". Жанр его определили как "нечто среднее между оперой и цирковым представлением" и охарактеризовали спектакль как "музыкальную комедию для драматических актеров".

В эти выходные Москву посетит один из самых популярных дуэтов Франции Brigitte. На концерты дуэта можно попасть 28 и 29 сентября в клубе "Мастерская". Как сообщили организаторы, билеты на выступления стоят небольшие по столичным меркам деньги. На вопросы программы фактически в прямом эфире ответила одна из участниц Brigitte.

28 сентября в Arena Moscow выступит с концертом Юрий Шатунов. Он представит публике свой новый альбом "Я верю".

В клубе Б2 выступит группа "Моральный кодекс". Организаторы обещают "большое электрическое представление" и лучшие песни со всех студийных альбомов. Разумеется, не обойдется без полюбившихся слушателям хитов.
Программа: Афиша
афиша Иван Распопов

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