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19 сентября 2013, 10:00

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"Афиша": АРТО открывает сезон театром жестокости

"Афиша": АРТО открывает сезон театром жестокости

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Театр "Актерско-режиссерское театральное общество", сокращенно "АРТО", приглашает на премьеру. "Крюотэ" - спектакль по мотивам текстов французского драматурга и театрального деятеля, создавшего театр жестокости. Сыграют его 19 сентября и в конце октября на сцене Центра Мейерхольда. Команда-лаборатория, бунтующая против отживающих традиций в искусстве, пройдется своей игрой по недобросовестным театральным деятелям.
Программа: Афиша
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