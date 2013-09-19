"Афиша": АРТО открывает сезон театром жестокости

Театр "Актерско-режиссерское театральное общество", сокращенно "АРТО", приглашает на премьеру. "Крюотэ" - спектакль по мотивам текстов французского драматурга и театрального деятеля, создавшего театр жестокости. Сыграют его 19 сентября и в конце октября на сцене Центра Мейерхольда. Команда-лаборатория, бунтующая против отживающих традиций в искусстве, пройдется своей игрой по недобросовестным театральным деятелям.