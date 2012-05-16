Полиция разогнала лагерь на Чистопрудном бульваре

Накануне Басманный суд Москвы обязал префектуру Центрального административного округа Москвы и полицию принять меры по прекращению акции оппозиции на Чистопрудном бульваре. Суд установил, что в результате "гуляний" оппозиции на бульваре повреждены зеленые насаждения и газоны, которые необходимо восстановить.

Около 05.00 в лагерь оппозиции приехал ОМОН. Полицейские сообщили участникам "гуляний", что они должны покинуть территорию, и дали им пять минут на сборы. Затем полиция вытеснила активистов к метро. За неповиновение сотрудникам правоохранительных органов задержаны 23 человека.