"Афиша": лучшие развлечения ближайших выходных

Название: "Афиша"

Ведущие: Иван Распопов, Евгения Смурыгина, Максим Иксанов,

Когда смотреть: по будням на телеканале "Москва 24"

Для кого: для тех, кто интересуется культурной и развлекательной жизнью столицы



В театре "Московская оперетта" проходит мюзикл "Анна Каренина". В Музее Международного нумизматического клуба открылась выставка "Золото Романовых. Династия и монеты". Анимационный комедийный мюзикл "Зверопой" вышел на большие экраны. Венский филармонический Штраус-оркестр выступит в Доме Музыки. В Московском цирке Никулина на Цветном бульваре можно увидеть программу "Магия цирка".