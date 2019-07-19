Афиша

Культурные мероприятия, театральные новинки, парки развлечений, досуг с детьми и спортивные события. Как выбрать лучший способ провести досуг с интересом и пользой для всей семьи? Вам больше не нужно листать расписания и копаться в рецензиях. Наши журналисты сделают это за вас. Их задача –дать рекомендацию жителям города, как провести свободное от работы время.