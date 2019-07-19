Афиша
Культурные мероприятия, театральные новинки, парки развлечений, досуг с детьми и спортивные события. Как выбрать лучший способ провести досуг с интересом и пользой для всей семьи? Вам больше не нужно листать расписания и копаться в рецензиях. Наши журналисты сделают это за вас. Их задача –дать рекомендацию жителям города, как провести свободное от работы время.
Выпуски программы
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"Афиша": ремейк "Короля льва" вышел на большие экраны
19 июля 2019, 18:00
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12 июля 2019, 18:00
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"Афиша": на фестивале "Вдохновение" покажут лучшие спектакли из России и Европы
05 июля 2019, 18:00
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"Афиша": чем выставка от фонда Louis Vuitton напугала зрителей
28 июня 2019, 18:00
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"Афиша": каким беспределом запомнился московский концерт Шнурова
21 июня 2019, 18:00
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"Афиша": зачем Безруков увез актеров за МКАД
14 июня 2019, 18:00
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"Афиша": что на самом деле случилось с Бари Алибасовым
07 июня 2019, 18:00
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"Афиша": что выбрать на фестивале "Рыбная неделя"
31 мая 2019, 18:00
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"Афиша": как провести выходные в Москве
24 мая 2019, 17:00
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"Афиша": Валерия готовит необычный концерт
17 мая 2019, 18:00
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"Афиша": Стас Михайлов даст юбилейный концерт в Кремлевском дворце
26 апреля 2019, 18:00
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"Афиша": Владимир Машков представил фильм "Миллиард"
19 апреля 2019, 18:00
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"Афиша": Театр наций представит спектакль "Иранская конференция"
05 апреля 2019, 18:00
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"Афиша": что заставило певца Витаса развернуть жизнь на 180 градусов
29 марта 2019, 18:00
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"Афиша": на телеканале "Россия 1" стартует музыкальное шоу "Ну-ка, все вместе!"
22 марта 2019, 17:30
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"Афиша": в ДК имени Зуева состоится премьера спектакля "В городе Лжедмитрове"
15 марта 2019, 18:00
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"Афиша": какие развлечения ждут женщин на 8 Марта
08 марта 2019, 09:00
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"Афиша": Шнуров в Госдуме и премьера фильма "Любовницы"
01 марта 2019, 19:00
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"Афиша": что происходит в семье Марата Башарова
22 февраля 2019, 18:00
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"Афиша": "Современник" покажет спектакль Михаила Ефремова
08 февраля 2019, 18:00
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"Афиша": кино "Бриллиантовая рука" оживет на сцене театра
01 февраля 2019, 18:00
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"Афиша": как день рождения Ольги Бузовой закончился трагедией
25 января 2019, 18:00
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"Афиша": в Московском театре мюзикла представят спектакль "Пассажиры"
18 января 2019, 19:00
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"Афиша": куда сходить в Москве на новогодних каникулах
29 декабря 2018, 18:00