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Телеканал «Москва 24» / Программы / Афиша

Афиша

Культурные мероприятия, театральные новинки, парки развлечений, досуг с детьми и спортивные события. Как выбрать лучший способ провести досуг с интересом и пользой для всей семьи? Вам больше не нужно листать расписания и копаться в рецензиях. Наши журналисты сделают это за вас. Их задача –дать рекомендацию жителям города, как провести свободное от работы время.

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