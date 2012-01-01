Программы
-
Москва. Итоги недели с Дмитрием Щугоревым
Еженедельная информационно-аналитическая авторская программа главного редактора телеканала "Москва 24" Дмитрия Щугорева о самых заметных и важных событиях, которые произошли в столице за неделю и касаются каждого жителя нашего города.
-
"20 минут" – это серия документальных специальных репортажей, в которых журналисты не просто рассказывают о трендах, а показывают, что и кто за ними стоит, чего от них ждать и как можно повлиять.
-
О самых интересных событиях в нашем городе: как нескучно провести выходные или просто свободный вечер, куда пойти на свидание или с детьми, как заранее купить билеты в театр или на концерт.
-
Проект о том, как работают городские службы. Каждый выпуск — история тех, кто делает нашу жизнь лучше, безопаснее, интересней.
-
Все, что нужно знать о погоде в Москве на каждый следующий день. А также о том, как правильно одеться, чтобы не сесть в лужу, и пригодятся ли сегодня зонтик или сапожки
-
Документальный проект о создании спектакля "В списках не значился" в Театре Олега Табакова под руководством Владимира Машкова. Спектакль "В списках не значился" выходит в юбилейный год Победы.
-
По будням в 13:30
“Вопрос спорный” задуман как площадка для открытого диалога, где сталкиваются различные точки зрения. Ежедневно в прямом эфире сталкиваются полярные мнения, экспертная аналитика и острые аргументы вокруг самых резонансных, неоднозначных и актуальных тем.
-
"Выбор Рыбова" - новое шоу, в котором вы узнаете всю правду о любимых продуктах, и найдете идеальный баланс сочетания пользы и вкуса. В каждом выпуске Евгений Рыбов вместе с экспертами делает подробный чек-лист продуктов.
-
О самом важном из мира экономики и личных финансов – максимально просто и понятно
-
Деньги 24: Финансовая грамотность
Специальная рубрика медиапроекта "Деньги 24", посвящённая повышению финансовой грамотности москвичей.
-
По выходным
Иногда вроде бы простая тема здоровья становится настоящим детективом, и сюжет превращается в расследование. А темы подбрасывает сама жизнь и зрители канала Москва 24
-
По субботам в 13:30
Это реалити-шоу о преображении, в котором главным является не изменение внешности, а изменение внутреннего состояния.
-
По субботам
Московский зоопарк – старейший в России, здесь нашли свой дом 10 000 особей, и каждое из животных мечтает рассказать о себе зрителям телеканала Москва 24. Мы предлагаем провести тут несколько дней и понаблюдать за его обитателями.
-
Представители исполнительной власти города, знаменитые деятели культуры, спортсмены и просто интересные люди – в эфире телеканала "Москва 24"
-
Жизнь в ритме мегаполиса – это постоянный стресс, потеря здоровья, и как следствие снижение качества жизни. Возникает логичный вопрос: а как повысить качество жизни в большом городе? Ответы на него ищут блогеры Алёна Рабинович и Юлиан Капицин.
-
Главный герой – простой москвич, он ходит с камерой по любимому городу, подмечая интересные и необычные моменты, к которым все уже давно присмотрелись. Он общается с людьми и посещает места, которые составляют саму ткань города.
-
Наши бабушки и дедушки всегда рады нас накормить. Пирожки, щи-борщи, яблочко на дорожку. Но современная молодежь выбирает другую еду – бургеры, роллы и сашими, поке, паэлья и лазанья – смогут ли пожилые люди в домашних условиях приготовить эти блюда
-
По четвергам в 13:35
Авторский цикл документальных фильмов главного редактора телеканала Москва 24 Дмитрия Щугорева. Дмитрий расскажет о происходящей со столицей трансформации и сделает это весьма нетривиальным образом.
-
По будням в 9:25
Каждый день в прямом эфире практикующие врачи и профильные специалисты отвечают на вопросы зрителей о здоровье и разбирают самые актуальные медицинские темы: от профилактики и ранней диагностики до современных методов лечения, восстановления и реабилитации
-
Программа "Москва едет" рассказывает о столичном транспорте. Движение города по магистралям, под землей, по воде. В одном месте все, что нужно знать пассажиру, водителю и пешеходу
-
Программа "Московский патруль" посвящена успешной профилактике правонарушений и обеспечению безопасности на территории Москвы
-
"Мослекторий" – место встречи самых сложных вопросов и самых понятных ответов
-
Ведущий кот Бублик делится полезной информацией о Москве
-
Давид Виннер показывает, как звезды кино, театра и эстрады проживают день в Москве в режиме реального времени
-
Документальный сериал о том, как и где работает Москва. Каждый выпуск – это погружение в одну компанию. Экскурсии в лучшие офисы Москвы, где рассказывают про философию бренда, дизайн, зоны отдыха, корпоративную культуру, традиции.
-
Познавательные фильмы о Москве и о развитии города в разных сферах: строительство, архитектура, социальная сфера, транспорт, благоустройство, здравоохранение, природа, экология, праздники, фестивали и многое другое
-
Дайджест историй о Москве и москвичах. В поле зрения ведущего те стороны жизни города, которые имеют самое непосредственное отношение к каждому из нас – жилье, образование, медицина, отдых, спорт и т.д.
-
Уникальный проект Стаса Намина. Автор многих популярных песен, создатель и лидер рок-групп "Цветы" и "Парк Горького" проводит серию телевизионных экскурсий по улицам, которые стали родными и близкими музыканту.
-
В новом сезоне телепроект “Сделано в Москве” будет посвящен КИНО. Зритель увидит явления, события, историю города и людей сквозь призму фильмов, созданных в период с 30-х гг. до нулевых.
-
Проект "Сделано в Москве" и столичный телеканал "Москва 24" запускают одноименную авторскую программу, которая будет посвящена деятельности московских предпринимателей. Всего в программе примут участие 30 столичных брендов.
-
Сити - новый городской путеводитель выходного дня. Каждый выпуск проекта – готовый сценарий отдыха в одном из районов столицы – от утреннего кофе до вечернего спектакля.
-
Сити Уикенд - идеальный сценарий московских выходных: от утреннего кофе до вечернего спектакля и ночной тусовки в секретном месте.
-
Блог гастрокритика Александра Ильина
-
Каждую неделю ведущая, девушка-комик Ярослава Тринадцатко, приходит в рестораны чтобы показать, как еда вписывается в повседневную городскую жизнь. Без экспертского тона и лишних слов. новые места, вкусы и то, как сегодня существует московская гастрономия.
-
Спецпроект. 9 ряд 10, 11 место
"«9 ряд. 10.11 место" - это проект, который расскажет о "рецепте" создания спектакля.
-
В 2024 у основных музейных и арт-институций Москвы женское лицо.
-
Какие гастрономические предпочтения у москвичей? Что сегодня в топе: мясо или рыба? Кто задает тренды на еду – мужчины или женщины?
-
Документальный проект о создании спектакля "Наследники" в театре Олега Табакова под руководством Владимира Машкова.
-
"Худрук" - это серия документальных портретов актеров Московского театра Олега Табакова под руководством Владимира Машкова.
-
Новый документальный спецпроект "Худруки" посвящен художественным руководителям московских театров.
-
Программа о самых актуальных событиях и тенденциях мегаполиса. Расследования и эксперименты, явления и самые яркие герои столицы
-
Ежедневно по будням
Новый проект поможет зрителю сориентироваться в пространстве инноваций и улучшить таким образом свою жизнь. Это обзор самых интересных событий из мира науки и техники с пошаговой инструкцией по применению. Без сложной информации
-
Информирование аудитории о запланированных торгах по продаже/аренде принадлежащего городу имущества
-
Городские новости, транспортная обстановка, актуальный прогноз погоды, полезные советы, а также бодрость и хорошее настроение на весь день
-
Много лет ведущие канала рассказывают о спортивных событиях, нововведениях и сооружениях города. Мы решили проверить, а дружат ли они сами со спортом?
-
Это проект, в котором ведущая вместе с командой специалистов разбирается в тонкостях производства и выбора того или иного товара
-
"Это Москва" – телепроект, который состоит из цикла мини-документальных фильмов, посвященных развитию города в разных сферах