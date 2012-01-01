Москва. Итоги недели с Дмитрием Щугоревым Еженедельная информационно-аналитическая авторская программа главного редактора телеканала "Москва 24" Дмитрия Щугорева о самых заметных и важных событиях, которые произошли в столице за неделю и касаются каждого жителя нашего города. VK OK

20 минут "20 минут" – это серия документальных специальных репортажей, в которых журналисты не просто рассказывают о трендах, а показывают, что и кто за ними стоит, чего от них ждать и как можно повлиять. VK OK

M24 x Ticketland О самых интересных событиях в нашем городе: как нескучно провести выходные или просто свободный вечер, куда пойти на свидание или с детьми, как заранее купить билеты в театр или на концерт. VK OK

Архитектура заботы Проект о том, как работают городские службы. Каждый выпуск — история тех, кто делает нашу жизнь лучше, безопаснее, интересней. VK OK

Атмосфера Все, что нужно знать о погоде в Москве на каждый следующий день. А также о том, как правильно одеться, чтобы не сесть в лужу, и пригодятся ли сегодня зонтик или сапожки VK OK

В списках не значился Документальный проект о создании спектакля "В списках не значился"​​​ в Театре Олега Табакова под руководством Владимира Машкова. Спектакль "В списках не значился" выходит в юбилейный год Победы. VK OK

Вопрос спорный По будням в 13:30 “Вопрос спорный” задуман как площадка для открытого диалога, где сталкиваются различные точки зрения. Ежедневно в прямом эфире сталкиваются полярные мнения, экспертная аналитика и острые аргументы вокруг самых резонансных, неоднозначных и актуальных тем. VK OK

Выбор Рыбова "Выбор Рыбова" - новое шоу, в котором вы узнаете всю правду о любимых продуктах, и найдете идеальный баланс сочетания пользы и вкуса. В каждом выпуске Евгений Рыбов вместе с экспертами делает подробный чек-лист продуктов. VK OK

Деньги 24 О самом важном из мира экономики и личных финансов – максимально просто и понятно VK OK

Доктор 24. Темы недели По выходным Иногда вроде бы простая тема здоровья становится настоящим детективом, и сюжет превращается в расследование. А темы подбрасывает сама жизнь и зрители канала Москва 24 VK OK

Долголетие шоу По субботам в 13:30 Это реалити-шоу о преображении, в котором главным является не изменение внешности, а изменение внутреннего состояния. VK OK

ЗОО 24 По субботам Московский зоопарк – старейший в России, здесь нашли свой дом 10 000 особей, и каждое из животных мечтает рассказать о себе зрителям телеканала Москва 24. Мы предлагаем провести тут несколько дней и понаблюдать за его обитателями. VK OK

Интервью Представители исполнительной власти города, знаменитые деятели культуры, спортсмены и просто интересные люди – в эфире телеканала "Москва 24" VK OK

Качество жизни Жизнь в ритме мегаполиса – это постоянный стресс, потеря здоровья, и как следствие снижение качества жизни. Возникает логичный вопрос: а как повысить качество жизни в большом городе? Ответы на него ищут блогеры Алёна Рабинович и Юлиан Капицин. VK OK

Куда заведёт этот город Главный герой – простой москвич, он ходит с камерой по любимому городу, подмечая интересные и необычные моменты, к которым все уже давно присмотрелись. Он общается с людьми и посещает места, которые составляют саму ткань города. VK OK

Куки внуки Наши бабушки и дедушки всегда рады нас накормить. Пирожки, щи-борщи, яблочко на дорожку. Но современная молодежь выбирает другую еду – бургеры, роллы и сашими, поке, паэлья и лазанья – смогут ли пожилые люди в домашних условиях приготовить эти блюда VK OK

Мегаполия По четвергам в 13:35 Авторский цикл документальных фильмов главного редактора телеканала Москва 24 Дмитрия Щугорева. Дмитрий расскажет о происходящей со столицей трансформации и сделает это весьма нетривиальным образом. VK OK

Миллион вопросов По будням в 9:25 Каждый день в прямом эфире практикующие врачи и профильные специалисты отвечают на вопросы зрителей о здоровье и разбирают самые актуальные медицинские темы: от профилактики и ранней диагностики до современных методов лечения, восстановления и реабилитации VK OK

Москва едет Программа "Москва едет" рассказывает о столичном транспорте. Движение города по магистралям, под землей, по воде. В одном месте все, что нужно знать пассажиру, водителю и пешеходу VK OK

Московский патруль Программа "Московский патруль" посвящена успешной профилактике правонарушений и обеспечению безопасности на территории Москвы VK OK

Мослекторий "Мослекторий" – место встречи самых сложных вопросов и самых понятных ответов VK OK

Мрр вашему дому Ведущий кот Бублик делится полезной информацией о Москве VK OK

Откройте, Давид Давид Виннер показывает, как звезды кино, театра и эстрады проживают день в Москве в режиме реального времени VK OK

Офис Документальный сериал о том, как и где работает Москва. Каждый выпуск – это погружение в одну компанию. Экскурсии в лучшие офисы Москвы, где рассказывают про философию бренда, дизайн, зоны отдыха, корпоративную культуру, традиции. VK OK

Познавательный фильм Познавательные фильмы о Москве и о развитии города в разных сферах: строительство, архитектура, социальная сфера, транспорт, благоустройство, здравоохранение, природа, экология, праздники, фестивали и многое другое VK OK

Построено в Москве Дайджест историй о Москве и москвичах. В поле зрения ведущего те стороны жизни города, которые имеют самое непосредственное отношение к каждому из нас – жилье, образование, медицина, отдых, спорт и т.д. VK OK

Приключение улиц Уникальный проект Стаса Намина. Автор многих популярных песен, создатель и лидер рок-групп "Цветы" и "Парк Горького" проводит серию телевизионных экскурсий по улицам, которые стали родными и близкими музыканту. VK OK

Сделано в Москве В новом сезоне телепроект “Сделано в Москве” будет посвящен КИНО. Зритель увидит явления, события, историю города и людей сквозь призму фильмов, созданных в период с 30-х гг. до нулевых. VK OK

Сделано в Москве Проект "Сделано в Москве" и столичный телеканал "Москва 24" запускают одноименную авторскую программу, которая будет посвящена деятельности московских предпринимателей. Всего в программе примут участие 30 столичных брендов. VK OK

Сити Сити - новый городской путеводитель выходного дня. Каждый выпуск проекта – готовый сценарий отдыха в одном из районов столицы – от утреннего кофе до вечернего спектакля. VK OK

Сити Уикенд Сити Уикенд - идеальный сценарий московских выходных: от утреннего кофе до вечернего спектакля и ночной тусовки в секретном месте. VK OK

Сити. Едим Блог гастрокритика Александра Ильина VK OK

Сити. Столик на двоих Каждую неделю ведущая, девушка-комик Ярослава Тринадцатко, приходит в рестораны чтобы показать, как еда вписывается в повседневную городскую жизнь. Без экспертского тона и лишних слов. новые места, вкусы и то, как сегодня существует московская гастрономия. VK OK

Спецпроект. Галеристки В 2024 у основных музейных и арт-институций Москвы женское лицо. VK OK

Спецпроект. Кто кормит Москву Какие гастрономические предпочтения у москвичей? Что сегодня в топе: мясо или рыба? Кто задает тренды на еду – мужчины или женщины? VK OK

Спецпроект. Наследники Документальный проект о создании спектакля "Наследники" в театре Олега Табакова под руководством Владимира Машкова. VK OK

Спецпроект. Худрук "Худрук" - это серия документальных портретов актеров Московского театра Олега Табакова под руководством Владимира Машкова. VK OK

Спецпроект. Худруки Новый документальный спецпроект "Худруки" посвящен художественным руководителям московских театров. VK OK

Спецреп Программа о самых актуальных событиях и тенденциях мегаполиса. Расследования и эксперименты, явления и самые яркие герои столицы VK OK

ТЕХНО Ежедневно по будням Новый проект поможет зрителю сориентироваться в пространстве инноваций и улучшить таким образом свою жизнь. Это обзор самых интересных событий из мира науки и техники с пошаговой инструкцией по применению. Без сложной информации VK OK

Торги Москвы Информирование аудитории о запланированных торгах по продаже/аренде принадлежащего городу имущества VK OK

Утро Городские новости, транспортная обстановка, актуальный прогноз погоды, полезные советы, а также бодрость и хорошее настроение на весь день VK OK

Физкультура Много лет ведущие канала рассказывают о спортивных событиях, нововведениях и сооружениях города. Мы решили проверить, а дружат ли они сами со спортом? VK OK

Шоу Проверка Это проект, в котором ведущая вместе с командой специалистов разбирается в тонкостях производства и выбора того или иного товара VK OK