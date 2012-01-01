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Новости

Новости

Телеканал «Москва 24» / Программы

Программы

  • Москва. Итоги недели с Дмитрием Щугоревым

    Еженедельная информационно-аналитическая авторская программа главного редактора телеканала "Москва 24" Дмитрия Щугорева о самых заметных и важных событиях, которые произошли в столице за неделю и касаются каждого жителя нашего города.

  • 20 минут

    "20 минут" – это серия документальных специальных репортажей, в которых журналисты не просто рассказывают о трендах, а показывают, что и кто за ними стоит, чего от них ждать и как можно повлиять.

  • M24 x Ticketland

    О самых интересных событиях в нашем городе: как нескучно провести выходные или просто свободный вечер, куда пойти на свидание или с детьми, как заранее купить билеты в театр или на концерт.

  • Архитектура заботы

    Проект о том, как работают городские службы. Каждый выпуск — история тех, кто делает нашу жизнь лучше, безопаснее, интересней.

  • Атмосфера

    Все, что нужно знать о погоде в Москве на каждый следующий день. А также о том, как правильно одеться, чтобы не сесть в лужу, и пригодятся ли сегодня зонтик или сапожки

  • В списках не значился

    Документальный проект о создании спектакля "В списках не значился"​​​ в Театре Олега Табакова под руководством Владимира Машкова. Спектакль "В списках не значился" выходит в юбилейный год Победы.

  • Вопрос спорный

    По будням в 13:30

    “Вопрос спорный” задуман как площадка для открытого диалога, где сталкиваются различные точки зрения. Ежедневно в прямом эфире сталкиваются полярные мнения, экспертная аналитика и острые аргументы вокруг самых резонансных, неоднозначных и актуальных тем.

  • Выбор Рыбова

    "Выбор Рыбова" - новое шоу, в котором вы узнаете всю правду о любимых продуктах, и найдете идеальный баланс сочетания пользы и вкуса. В каждом выпуске Евгений Рыбов вместе с экспертами делает подробный чек-лист продуктов.

  • Деньги 24

    О самом важном из мира экономики и личных финансов – максимально просто и понятно

  • Деньги 24: Финансовая грамотность

    Специальная рубрика медиапроекта "Деньги 24", посвящённая повышению финансовой грамотности москвичей.

  • Доктор 24. Темы недели

    По выходным

    Иногда вроде бы простая тема здоровья становится настоящим детективом, и сюжет превращается в расследование. А темы подбрасывает сама жизнь и зрители канала Москва 24

  • Долголетие шоу

    По субботам в 13:30

    Это реалити-шоу о преображении, в котором главным является не изменение внешности, а изменение внутреннего состояния.

  • ЗОО 24

    По субботам

    Московский зоопарк – старейший в России, здесь нашли свой дом 10 000 особей, и каждое из животных мечтает рассказать о себе зрителям телеканала Москва 24. Мы предлагаем провести тут несколько дней и понаблюдать за его обитателями.

  • Интервью

    Представители исполнительной власти города, знаменитые деятели культуры, спортсмены и просто интересные люди – в эфире телеканала "Москва 24"

  • Качество жизни

    Жизнь в ритме мегаполиса – это постоянный стресс, потеря здоровья, и как следствие снижение качества жизни. Возникает логичный вопрос: а как повысить качество жизни в большом городе? Ответы на него ищут блогеры Алёна Рабинович и Юлиан Капицин.

  • Куда заведёт этот город

    Главный герой – простой москвич, он ходит с камерой по любимому городу, подмечая интересные и необычные моменты, к которым все уже давно присмотрелись. Он общается с людьми и посещает места, которые составляют саму ткань города.

  • Куки внуки

    Наши бабушки и дедушки всегда рады нас накормить. Пирожки, щи-борщи, яблочко на дорожку. Но современная молодежь выбирает другую еду – бургеры, роллы и сашими, поке, паэлья и лазанья – смогут ли пожилые люди в домашних условиях приготовить эти блюда

  • Мегаполия

    По четвергам в 13:35

    Авторский цикл документальных фильмов главного редактора телеканала Москва 24 Дмитрия Щугорева. Дмитрий расскажет о происходящей со столицей трансформации и сделает это весьма нетривиальным образом.

  • Миллион вопросов

    По будням в 9:25

    Каждый день в прямом эфире практикующие врачи и профильные специалисты отвечают на вопросы зрителей о здоровье и разбирают самые актуальные медицинские темы: от профилактики и ранней диагностики до современных методов лечения, восстановления и реабилитации

  • Москва едет

    Программа "Москва едет" рассказывает о столичном транспорте. Движение города по магистралям, под землей, по воде. В одном месте все, что нужно знать пассажиру, водителю и пешеходу

  • Московский патруль

    Программа "Московский патруль" посвящена успешной профилактике правонарушений и обеспечению безопасности на территории Москвы

  • Мослекторий

    "Мослекторий" – место встречи самых сложных вопросов и самых понятных ответов

  • Мрр вашему дому

    Ведущий кот Бублик делится полезной информацией о Москве

  • Откройте, Давид

    Давид Виннер показывает, как звезды кино, театра и эстрады проживают день в Москве в режиме реального времени

  • Офис

    Документальный сериал о том, как и где работает Москва. Каждый выпуск – это погружение в одну компанию. Экскурсии в лучшие офисы Москвы, где рассказывают про философию бренда, дизайн, зоны отдыха, корпоративную культуру, традиции.

  • Познавательный фильм

    Познавательные фильмы о Москве и о развитии города в разных сферах: строительство, архитектура, социальная сфера, транспорт, благоустройство, здравоохранение, природа, экология, праздники, фестивали и многое другое

  • Построено в Москве

    Дайджест историй о Москве и москвичах. В поле зрения ведущего те стороны жизни города, которые имеют самое непосредственное отношение к каждому из нас – жилье, образование, медицина, отдых, спорт и т.д.

  • Приключение улиц

    Уникальный проект Стаса Намина. Автор многих популярных песен, создатель и лидер рок-групп "Цветы" и "Парк Горького" проводит серию телевизионных экскурсий по улицам, которые стали родными и близкими музыканту.

  • Сделано в Москве

    В новом сезоне телепроект “Сделано в Москве” будет посвящен КИНО. Зритель увидит явления, события, историю города и людей сквозь призму фильмов, созданных в период с 30-х гг. до нулевых.

  • Сделано в Москве

    Проект "Сделано в Москве" и столичный телеканал "Москва 24" запускают одноименную авторскую программу, которая будет посвящена деятельности московских предпринимателей. Всего в программе примут участие 30 столичных брендов.

  • Сити

    Сити - новый городской путеводитель выходного дня. Каждый выпуск проекта – готовый сценарий отдыха в одном из районов столицы – от утреннего кофе до вечернего спектакля.

  • Сити Уикенд

    Сити Уикенд - идеальный сценарий московских выходных: от утреннего кофе до вечернего спектакля и ночной тусовки в секретном месте.

  • Сити. Едим

    Блог гастрокритика Александра Ильина

  • Сити. Столик на двоих

    Каждую неделю ведущая, девушка-комик Ярослава Тринадцатко, приходит в рестораны чтобы показать, как еда вписывается в повседневную городскую жизнь. Без экспертского тона и лишних слов. новые места, вкусы и то, как сегодня существует московская гастрономия.

  • Спецпроект. 9 ряд 10, 11 место

    "«9 ряд. 10.11 место" - это проект, который расскажет о "рецепте" создания спектакля.

  • Спецпроект. Галеристки

    В 2024 у основных музейных и арт-институций Москвы женское лицо.

  • Спецпроект. Кто кормит Москву

    Какие гастрономические предпочтения у москвичей? Что сегодня в топе: мясо или рыба? Кто задает тренды на еду – мужчины или женщины?

  • Спецпроект. Наследники

    Документальный проект о создании спектакля "Наследники" в театре Олега Табакова под руководством Владимира Машкова.

  • Спецпроект. Худрук

    "Худрук" - это серия документальных портретов актеров Московского театра Олега Табакова под руководством Владимира Машкова.

  • Спецпроект. Худруки

    Новый документальный спецпроект "Худруки" посвящен художественным руководителям московских театров.

  • Спецреп

    Программа о самых актуальных событиях и тенденциях мегаполиса. Расследования и эксперименты, явления и самые яркие герои столицы

  • ТЕХНО

    Ежедневно по будням

    Новый проект поможет зрителю сориентироваться в пространстве инноваций и улучшить таким образом свою жизнь. Это обзор самых интересных событий из мира науки и техники с пошаговой инструкцией по применению. Без сложной информации

  • Торги Москвы

    Информирование аудитории о запланированных торгах по продаже/аренде принадлежащего городу имущества

  • Утро

    Городские новости, транспортная обстановка, актуальный прогноз погоды, полезные советы, а также бодрость и хорошее настроение на весь день

  • Физкультура

    Много лет ведущие канала рассказывают о спортивных событиях, нововведениях и сооружениях города. Мы решили проверить, а дружат ли они сами со спортом?

  • Шоу Проверка

    Это проект, в котором ведущая вместе с командой специалистов разбирается в тонкостях производства и выбора того или иного товара

  • Это Москва

    "Это Москва" – телепроект, который состоит из цикла мини-документальных фильмов, посвященных развитию города в разных сферах

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