Толстого сыча посадили на диету в Великобритании

Фото: instagram.com/suffolkowls

В Суффолкский приют сов в Великобритании доставили птицу с ожирением, сообщает BBC. Как оказалось, из-за лишнего веса самка домового сыча потеряла способность летать.

Птица весила 245 граммов, а это на треть больше нормы. Орнитолог Суффолкского приюта Руфус Сэмкин объяснил это тем, что птица обитала в месте с очень плодородной землей – там развелось очень много мышей, которыми главным образом и питаются сычи.

"Нам кажется, что она немного переусердствовала с едой", – подчеркнул эксперт.

В приют самку принес местный фермер. Сперва специалисты решили, что птица ранена и именно поэтому не могла летать, однако оказалось, что причина в другом. В итоге сыча посадили на диету, чтобы вес птицы уменьшился до 150–170 граммов.

В начале ноября прошлого года в столичном аэропорту Шереметьево мужчину не пустили на борт с котом из-за того, что его любимец был слишком тяжелый. Усатый вместе с переноской весил 10 килограммов, тогда как по правилам перевозчика в салоне можно провозить животных весом не более восьми. В итоге заботливому хозяину пришлось лететь другим самолетом и немного схитрить, чтобы не сдавать пушистого друга в багажный отсек.

После этого мужчина рассказал, что постарается снизить вес своего питомца до нормы перед следующим перелетом. К Новому году его кот похудел на полкилограмма.