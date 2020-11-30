Фото: avito.ru

Пользователь сайта объявлений Avito предложил услугу "массаж для кота". Специалист в области кошачьего массажа обещает питомцу "звериный рай", гарантируя, что животное забудет про весь негатив, который на него сливает хозяин.

"В coврeмeннoм обществе люди приxодят пoсле paботы трeвожными, надeяcь нaйти уcпoкоение в дoмашниx питомцax. Нo прocто помeщать в них cвoю злобу и усталoсь нeльзя! Mилым котикaм тожe нужнo расcлабляться!" – говорится в объявлении.

Стоимость 40-минутной процедуры – 1 500 рублей.

Ранее психолог Никита Кочетков рекомендовал хозяевам котов больше общаться с питомцем для борьбы с осенней хандрой. Он подчеркнул, что депрессия может возникнуть не только у людей, но и питомцев.

Кочетков уточнил, что с животными можно поиграть с его любимыми игрушками или обеспечить возможность взаимодействия с другими домашними питомцами.