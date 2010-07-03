Нашлись хозяева брошенного на свалке енота

Хозяева брошенного на свалке в столице енота нашлись, сообщает телеканал Москва 24.

Накануне на востоке столицы в мусорном контейнере обнаружили енота. Находку сделал местный житель в районе Новокосино. Животное находилось в ведре, и было немного напугано. Его отвезли в Центр передержки для осмотра ветеринарами.

После публикации сообщения многие пользователи Сети откликнулись, захотели взять зверя себе. Впоследствии был найден владелец животного. По словам женщины, питомца подарил ей на Новый год супруг. Енот – самка по имени Жужа. Как зверь оказался на свалке – неизвестно.