Зоогостиницы готовы принять питомцев на майские праздники

В столице на базе ГБУ "Мосветстанция" и государственной ветеринарной станции Юго-Западного округа организованы зоогостиницы для содержания домашних животных. Домашних любимцев можно поселить в комфортных условиях на майские праздники.
В зоогостиницах есть просторные вольеры для собак и кошек. Также есть отдельный выгул для собак, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
За животными ухаживают опытные специалисты, а по желанию владельцев, можно организовать ежедневный фотоотчет о питомце.
Зоогостиницы находятся по адресам: ГБУ "Мосветстанция", улица Юннатов, дом 16а, и Станция по борьбе с болезнями животных Юго-Западного административного округа, 2-й Рощинский проезд, дом 7.
В гостинице можно разместить не только собак и кошек, но и хомяков, морских свинок, лис, енотов.
Записаться можно на портале mos.ru. Также владельцы домашних животных могут воспользоваться услугой по транспортировке в зоогостиницу, позвонив по телефону единого диспетчерского центра ветеринарной помощи на дому 8 (495) 612-04-25.
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