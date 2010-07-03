Зоогостиницы готовы принять питомцев на майские праздники

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столице на базе ГБУ "Мосветстанция" и государственной ветеринарной станции Юго-Западного округа организованы зоогостиницы для содержания домашних животных. Домашних любимцев можно поселить в комфортных условиях на майские праздники.

В зоогостиницах есть просторные вольеры для собак и кошек. Также есть отдельный выгул для собак, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

За животными ухаживают опытные специалисты, а по желанию владельцев, можно организовать ежедневный фотоотчет о питомце.

Зоогостиницы находятся по адресам: ГБУ "Мосветстанция", улица Юннатов, дом 16а, и Станция по борьбе с болезнями животных Юго-Западного административного округа, 2-й Рощинский проезд, дом 7.

В гостинице можно разместить не только собак и кошек, но и хомяков, морских свинок, лис, енотов.

Записаться можно на портале mos.ru. Также владельцы домашних животных могут воспользоваться услугой по транспортировке в зоогостиницу, позвонив по телефону единого диспетчерского центра ветеринарной помощи на дому 8 (495) 612-04-25.