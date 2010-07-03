В Новокосине в мусорном контейнере нашли енота

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

На востоке столицы в мусорном контейнере обнаружили енота, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента природопользвоания и охраны окружающей среды.

Собеседник агентства рассказал, что находку сделал местный житель в районе Новокосино. Животное находилось в ведре, и было немного напугано.

По предварительной информации, состояние енота нормальное. Его отвезли в Центр передержки диких животных, где будут содержать под наблюдением ветеринаров.